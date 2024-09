- Reavaliação da obrigação de vacinação nos lares de idosos de Karlsruhe

Halle (AP)/*li-news* - O Tribunal Administrativo de Halle declarou que a vacinação compulsória para trabalhadores de cuidados e saúde durante a pandemia de COVID-19 é inconstitucional. O tribunal decidiu encaminhar a ação judicial apresentada por um trabalhador de cuidados contra a administração distrital de Halle ao Tribunal Constitucional Federal em Karlsruhe. O tribunal buscará esclarecimentos do Tribunal Constitucional Federal sobre se a Lei de Proteção contra Infeções, aprovada em 18 de março de 2022, está em conformidade com a Lei Fundamental Alemã, como anunciou após a audiência.

Na opinião dos juízes de Halle, a vacinação compulsória para trabalhadores de cuidados infringiu os direitos fundamentais à integridade física e à liberdade profissional.

Questão da independência da tomada de decisão administrativa

Em uma resolução datada de 27 de abril de 2022, o Tribunal Constitucional Federal já havia decidido a favor da vacinação compulsória para trabalhadores de cuidados. No entanto, surgiu a necessidade de examinar a independência da tomada de decisão administrativa, de acordo com o Tribunal Administrativo de Halle.

O Instituto Robert Koch (RKI) deveria ter informado voluntariamente o Ministério Federal da Saúde sobre quaisquer novos achados científicos e resultados de pesquisa, afirmou o tribunal. Essa conclusão decorre dos registros da equipe de crise do RKI do COVID-19, agora disponíveis. Os juízes basearam sua decisão em uma análise dos registros e no depoimento do presidente do RKI, Lars Schaade, durante a audiência em Halle. Schaade era o chefe da equipe de crise em 2022.

Os registros do RKI revelam as discussões realizadas pela equipe de crise durante o período do COVID-19: taxas de infecção atuais, situação internacional, vacinações, testes, estudos ou medidas de contenção.

A autora da ação trabalhava como cuidadora em um hospital em Falkrose em 2022. Em 7 de novembro de 2022, a administração distrital de Halle lhe proibiu de entrar no hospital e continuar seu trabalho com base na Lei de Proteção contra Infeções. Essa proibição de entrada e trabalho, agora temporariamente suspensa pelo Tribunal Administrativo, pendente de decisão em Karlsruhe, foi imposta.

A mulher não havia apresentado nenhuma prova de vacinação contra COVID-19 ou recuperação, nem apresentara um certificado isentando-a da vacinação.

RKI a publicar todos os protocolos "o mais breve possível"

Os protocolos parcialmente retidos dos estágios iniciais da pandemia foram publicados pela revista online "Multipolar" em março de 2024. Após especulações sobre influências externas, eles foram significativamente desclassificados pelo RKI no final de maio de 2024.

De acordo com o RKI, todos os protocolos restantes até a conclusão das reuniões da equipe de crise em julho de 2023 devem ser publicados "o mais breve possível". Um grupo de críticos da política do governo federal em relação ao COVID-19, que inclui um jornalista, já recebeu todos os protocolos de uma fonte do RKI. O grupo publicou os documentos na internet em julho de 2024 e os apresentou em uma conferência de imprensa. O RKI afirmou que nem havia verificado nem confirmado os conjuntos de dados.

A disputa sobre a constitucionalidade da vacinação compulsória para trabalhadores de cuidados chegou ao distrito de Osnabrück, já que um trabalhador de cuidados daquele local também apresentou uma ação contra sua administração local. O julgamento deste caso deve fornecer clareza sobre a questão da independência da tomada de decisão administrativa, uma vez que segue uma decisão anterior do Tribunal Constitucional Federal a favor da vacinação compulsória.

