- Re-examinado após condenação pelo homicídio de um médico.

Após o veredicto do julgamento de um médico assassinado na região da Eifel, três partes recorreram. Isso foi confirmado pelo porta-voz do Tribunal Regional de Tréveris, sem mencionar as partes que recorreram.

Dois dos três acusados receberam sentenças de prisão juvenil pesadas na última terça-feira por assassinato premeditado. Um jovem de 18 anos recebeu uma sentença de nove anos, enquanto um jovem de 17 anos recebeu uma pena de seis anos.

O antigo parceiro da vítima, que também foi acusado, recebeu uma sentença de prisão de dois anos e quatro meses por negligência e incêndio. Esta mulher é a mãe do jovem de 18 anos e o jovem de 17 anos é seu filho.

Revisão de erros jurídicos

A procuradoria pública de Tréveris recorreu da condenação do antigo parceiro, de acordo com o Procurador-Geral Peter Fritzen. Eles estão à espera do veredicto escrito para analisar quaisquer erros jurídicos potenciais. A acusação havia inicialmente procurado uma condenação por assassinato e uma pena de sete anos e meio para a mulher de 36 anos.

O médico foi assassinado no final de 2022 em sua casa em Gerolstein (pertencente ao distrito de Vulkaneifel). Abuso de álcool é considerado o motivo, o que levou a várias agressões verbais e físicas, inclusive na noite do crime.

Assassinato premeditado

De acordo com o veredicto, os jovens emboscaram o médico por trás com um taco de beisebol e uma chave de fenda, depois o sufocaram com uma amarra de cabo em volta do pescoço. Em seguida, enterraram o corpo em uma floresta próxima a Rockeskyll e queimaram o carro usado para transportar a vítima.

O médico havia sido condenado quatro vezes pelo Tribunal de Distrito de Daun por agressões verbais e físicas cometidas sob a influência de álcool.

A procuradoria pública argumenta que houve erros jurídicos na condenação do antigo parceiro da vítima e acredita que ela deveria ter sido acusada de assassinato premeditado, de acordo com o Procurador-Geral Peter Fritzen.

Para manter os princípios da justiça, uma revisão justa e imparcial dos procedimentos legais é essencial para garantir que a justiça seja feita para a família do médico e para a comunidade.

