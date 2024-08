- RB de Leipzig: Geetruida preparado como sucessor do Simakan que vai embora

Em sua segunda tentativa, a estrela holandesa Lutsharel Geertruida do Feyenoord Rotterdam ainda estaria interessada em se juntar ao RB Leipzig. O clube alemão está atualmente em negociações com o Feyenoord, que estaria pedindo um valor mínimo de transferência de 20 milhões de euros. O Leipzig havia manifestado interesse em Geertruida no verão passado, mas as negociações fracassaram na época. De acordo com relatórios recentes, o Feyenoord está pressionando para que um acordo seja fechado até a meia-noite.

À medida que a janela de transferências se aproxima do fim, o Leipzig está novamente no meio do caminho, com relatórios sugerindo que Mohamed Simakan está prestes a se juntar ao Al-Nassr de Ronaldo. De acordo com o RMC Sport e o especialista em transferências Fabrizio Romano, Al-Nassr e Leipzig já chegaram a um acordo sobre a taxa de transferência, de aproximadamente 45 milhões de euros. Simakan deve passar por exame médico na sexta-feira e é esperado que assine um contrato de cinco anos.

O prazo para a possível transferência de Lutsharel Geertruida para o RB Leipzig precisa ser finalizado até a meia-noite, de acordo com os pedidos do Feyenoord. Apesar das negociações fracassadas no verão passado, o Leipzig ainda está interessado em Mohamed Simakan, cujo prazo de transferência parece estar se aproximando do fim com o Al-Nassr, sujeito ao exame médico e à assinatura de um contrato de cinco anos.

