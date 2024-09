- Raramente, os drones estão ausentes <unk> Secretário de Estado fornece informações.

Geralmente, quando ocorrem supostas invasões de drones em uma zona comercial em Brunsbüttel, como relatado pelo Secretário de Estado do Interior Magdalena Finke, ela afirmou que eram geralmente casos de identificação errada. As evidências sugerem que muitos desses casos envolveram aviões, helicópteros, satélites, iluminações ou objetos celestes, explicou Finke ao Comitê de Assuntos Internos e Jurídicos do parlamento estadual de Kiel. "Especialmente à noite, as identificações erradas são particularmente prováveis devido à falta de percepção de profundidade e principalmente em más condições de visibilidade", ela acrescentou.

Finke revelou que drones comercialmente disponíveis foram identificados em algumas ocasiões e os operadores foram detectados pelas forças envolvidas. No entanto, em alguns casos, permaneceu incerto com absoluta certeza se drones não identificados com designs e origens ambíguas tinham sobrevoado a área industrial. As investigações continuam em andamento.

Como resultado, houve menos invasões de drones durante o período de investigação.

Investigação de Espionagem

Segundo "Der Spiegel", voos de drones foram iniciados sobre o parque ChemCoast em Brunsbüttel por volta do início de agosto. Até quatro drones teriam sido avistados no local em várias noites desde 8 de agosto.

Diante das suspeitas de espionagem com fins de sabotagem, a Promotoria Pública de Flensburg, que lida com questões de segurança do estado, abriu uma investigação. Várias fontes de mídia sugeriram a Rússia como possível suspeita.

Finke enfatizou a importância de aprofundar a cooperação entre os estados federais e as autoridades federais em questões de defesa contra drones.

A investigação pela Promotoria Pública de Flensburg foi iniciada devido às suspeitas de espionagem, sugerindo potenciais sabotagens através de voos de drones. Apesar da revelação de Finke sobre drones identificados em algumas ocasiões, instâncias inexplicadas de crimes envolvendo drones, como drones não identificados com designs e origens ambíguas, continuam a ser um desafio.

