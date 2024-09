- Raramente encontrada em 13 casos nas estradas alemãs, qual é o significado deste sinal de trânsito em particular?

O mais raro sinal de trânsito na Alemanha existe apenas 13 vezes ao todo - e isso é apenas em aproximadamente 140 quilômetros de autoestrada ao norte de Munique. Não é de surpreender, então, que muitas pessoas permaneçam ignorantes sobre o sinal e seu significado. Muitos turistas que viajam pela A9 entre Pfaffenhofen e Kreuz Holledau encontram-se a questionar como agir apropriadamente.

A solução: você pode ignorá-lo. Isso não é comum no Código de Trânsito, mas acontece ocasionalmente. Os supostos sinais de referência, que foram instalados a intervalos regulares de 2,5 quilômetros ao longo da A9, não mostram nenhuma restrição ou guideline.

Sinal de trânsito raro serve a uma finalidade técnica

Os sinais com um padrão preto e branco fazem parte do "Digital Test Field Highway" (DTA), lançado em 2016. O pictograma é utilizado como uma ajuda de navegação para carros autônomos que estão sendo testados na área. As câmeras do veículo podem identificar sua localização com precisão centesimal, graças a esses sinais de referência.

Quando esses sinais foram introduzidos em 2016, o então Ministro Federal dos Transportes, Alexander Dobrindt, declarou: "Veículos avançados e interligados manobram perfeitamente na via. Junto com a tecnologia de sensores de ponta e um mapa digital centesimalmente preciso, os novos sinais são mais um passo significativo rumo às nossas primeiras estradas totalmente digitalizadas e interligadas".

O Ministério Federal de Digital e Transportes e o Instituto Federal de Pesquisas Rodoviárias (BASt) oferecem alguns recursos de informações sobre as áreas de teste. Entre esses recursos está um mapa que mostra onde projetos de pesquisa, como o DTA, estão em andamento - atualmente, em agosto de 2021. São mencionadas 26 áreas de teste e 142 projetos em todo o território federal.

O "Digital Test Field Highway" está em operação

O "Digital Test Field Highway" é promovido pelo ministério como uma "oferta inclusiva de tecnologia para a indústria e a pesquisa". Ganhou reconhecimento como uma "nursery para inovações futuras". Uma avaliação científica encomendada pelo BASt no ano passado concluiu que o DTA foi bem-sucedido.

Apesar de ser uma visão rara para muitos, ignorar o sinal de trânsito não é uma opção. Ele serve a uma finalidade técnica importante no "Digital Test Field Highway" (DTA), ajudando carros autônomos a identificar sua localização com precisão centesimal.

Se você estiver interessado em saber mais sobre o DTA e suas áreas de teste, pode encontrar recursos de informações relevantes fornecidos pelo Ministério Federal de Digital e Transportes e pelo Instituto Federal de Pesquisas Rodoviárias (BASt). Seu mapa abrangente destaca projetos de pesquisa em andamento em todo o território federal, incluindo 26 áreas de teste e 142 projetos até agosto de 2021.

Leia também: