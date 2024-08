- Ramelow sublinha a necessidade de uma acção centrada nas eleições na Turíngia.

O Esquerda vai prosseguir com iniciativas como a oferta de um terceiro ano gratuito de pré-escola ou o desenvolvimento de uma corporação estadual de habitação, independentemente do resultado das eleições. Isso foi afirmado pelos líderes do partido em Erfurt durante a apresentação do programa de 90 dias. Bodo Ramelow, que lidera o governo de minoria e é o principal candidato da Esquerda, afirmou após as eleições que buscará negociações entre partidos democráticos para criar um governo de maioria estável. Ele está aberto a discussões com todos os partidos, exceto o extremista de direita AfD.

Ramelow, que está no poder há algum tempo, segundo diversas pesquisas, tem poucas perspectivas de reeleição.

O político da Esquerda Jan van Aken, que aspiraria à presidência federal, prevê um melhor desempenho na eleição estadual do que o previsto pelas pesquisas. "Vamos ganhar força nos estágios finais", afirmou van Aken à RTL e à ntv. "Vamos chegar a 20 por cento com certeza". Atualmente, a Esquerda está com cerca de 13 a 14 por cento, em queda em relação aos 31 por cento de 2019.

Van Aken não descarta uma coalizão com a Aliança para o Progresso e Justiça Social (BSW), mas expressa reservas. "Um chefe de governo do BSW? Eles nem têm pessoal suficiente para isso. Veremos o que acontecerá após as eleições".

A candidata principal da BSW na Turíngia, Katja Wolf, excluiu uma coalizão com a AfD, mas não com a Esquerda. "Isso depende dos resultados das eleições", afirmou no 'Berlin Playbook Podcast' do 'Politico'. Wolf: "Não acho impossível se pudermos juntos formar uma maioria estável na Turíngia".

Ramelow acusou Wolf de ter afirmado, após se juntar à BSW da Esquerda, que seu objetivo era manter a AfD e seu candidato principal Björn Höcke sob controle, "mas o contrário aconteceu. Ela nos enfraqueceu".

A Esquerda, liderada por Ulrike Grande-Röthig na Turíngia, quer reduzir os custos de cuidado infantil para os pais. O financiamento das creches deveria ser compartilhado entre o estado e os municípios, afirmou Ramelow. O objetivo é tornar gradualmente a educação e o cuidado infantil completamente gratuitos na Turíngia.

Grande-Röthig afirmou que a Esquerda, no poder há dez anos, continuará a trabalhar de forma construtiva para abordar os problemas do estado no parlamento após as eleições. "Temos a responsabilidade de manter este estado governável". Ramelow esclareceu que seu partido não pôde implementar vários projetos devido à falta de maioria no governo de minoria vermelho-verde.

Entre os projetos em que a Esquerda está engajada estão a criação de uma empresa estadual de desenvolvimento habitacional, que visa construir cerca de 1.500 apartamentos de aluguel acessíveis até 2030. O partido também planeja apresentar uma lei na assembleia estadual para dificultar a aquisição em grande escala de terras agrícolas por empresas de investimento. Além disso, o partido planeja um bilhete estadual de 28 euros para indivíduos com menos de 28 anos e a criação de uma autoridade central de imigração do estado, afirmou o copresidente Christian Schaft.

