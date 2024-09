Caça Colaborativa na Turíngia - Ramelow propõe assistência ao governo de coligação no poder.

Na confusão pós-eleitoral da Turíngia, o ministro-presidente do Esquerda, Bodo Ramelow, mantém um diálogo aberto com a CDU, reconhecendo a complexidade do processo de formação de coalizão. Ele reiterou sua posição durante a campanha, expressando sua desaprovação para um governo de minoria na Turíngia e enfatizando a necessidade de uma maioria democrática no parlamento.

Quando questionado sobre a possibilidade de uma coalizão entre a CDU, o Esquerda e o SPD ficar um voto abaixo da maioria, Ramelow indicou que o voto decisivo estava ao alcance.

O estado da Turíngia enfrenta complexidades após a eleição devido à influência significativa do AfD, rotulado como extremistas de direita e o partido mais forte, mas nenhum outro partido deseja formar uma coalizão com eles. O candidato da CDU, Mario Voigt, visa se tornar o novo ministro-presidente, e uma coalizão com o Esquerda e o SPD pode ser viável, mas renderia apenas 44 dos 88 assentos no parlamento estadual, deixando-os um assento abaixo da maioria.

O partido de Ramelow, Esquerda, sofreu um revés significativo nas eleições, assegurando 12 assentos no novo parlamento estadual. No entanto, a CDU categoricamente rejeitou qualquer "coalizão ou colaboração semelhante" com o Esquerda, assim como com o AfD, em uma resolução do congresso federal do partido.

Ramelow rejeita a ideia de alinhamento com o Esquerda como um "plano imprudente".

Quando questionado se consideraria mudar de lado, Ramelow rejeitou a ideia. "Isso seria um plano imprudente. Não. Eu vou continuar afiliado à fração do Esquerda e vou honrar meu compromisso de ajudar a formar um governo de maioria." Sua intenção é fomentar relações estáveis na Turíngia. "Eu farei tudo ao meu alcance para tornar a Turíngia capaz de maioria e governável democraticamente."

Ramelow não forneceu detalhes sobre seus planos. Durante o ZDF-"hoje jornal" na segunda-feira à noite, ele destacou que seu partido agora espera a início das conversas e "um convite do Sr. Voigt".

Ao mesmo tempo, ele criticou a resolução da CDU sobre a incompatibilidade do Esquerda. "Acho muito problemático para a CDU se alienar tanto do Esquerda quanto do AfD", afirmou. "Isso estigmatiza o Esquerda e trivializa o AfD."

O partido de Ramelow, Esquerda, saiu vitorioso nas eleições estaduais de 2019 com 31 por cento, mas não conseguiu formar uma coalizão de maioria, resultando em um governo de minoria vermelho-vermelho-verde.

Agora, Ramelow expressa que não pode defender um governo de minoria neste estado; o resto está sujeito a negociações. "Eu sou versado no assunto."

Apesar da resolução da CDU contra coalizões com o Esquerda, Ramelow continua a buscar a 'busca por uma coalizão' com partidos que compartilham uma maioria democrática no parlamento, com o objetivo de superar o obstáculo de um assento faltando no parlamento estadual.

Dado o relutância da CDU em formar uma coalizão com o Esquerda ou o AfD, a 'busca por uma coalizão' se torna mais complexa, exigindo conversas exploratórias entre o Esquerda, a CDU e potencialmente o SPD, para forjar uma maioria democrática no parlamento estadual da Turíngia.

