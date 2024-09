- Ramelow oferece as suas condolências após o acidente do guindaste.

O atual Ministro-Presidente da Turíngia, Bodo Ramelow (do Partido Esquerda), expressa suas condolências após um incidente trágico em uma ponte em Bad Lobenstein. "Uma vida foi tragicamente tirada. Eu compartilho do pesar da família," declarou a figura política na plataforma X. Esse incidente o afetou profundamente. Notavelmente, ele havia visitado o local de construção havia apenas duas semanas.

Durante o horário de almoço, uma grua tombou sobre uma ponte que cruza a barragem de Thuringian Bleilochtalsperre (no distrito de Saale-Orla). Infelizmente, uma pessoa morreu, enquanto outro trabalhador sofreu ferimentos graves e foi levado para o hospital.

A visita do Ministro-Presidente Ramelow ao local de construção duas semanas antes tornou-se especialmente comovente após um acidente com uma grua na ponte, resultando em uma morte. Esse infeliz acidente com a grua agora está sendo investigado para que tais incidentes sejam evitados no futuro.

