- Ramelow não expressa intenção de se aposentar.

O atual Ministro-Presidente da Turíngia e principal candidato das Eleições da Esquerda, Bodo Ramelow, não tem intenção de se retirar para uma aposentadoria tranquila caso as eleições estaduais não lhe sejam favoráveis. "Sou um pensionista incansável", afirmou o sexagenário à agência de notícias alemã em Erfurt.

Após atingir a idade de aposentadoria e possuir a documentação correspondente, ele está determinado a continuar sua jornada política mesmo que não consiga um terceiro mandato como Ministro-Presidente.

Ramelow está concorrendo à nomeação do Partido da Esquerda para a assembleia estadual, tanto como favorito quanto como candidato direto em Erfurt. "Isso significa que é meu dever servir aos meus eleitores na assembleia estadual", declarou. Independentemente de vencer a eleição direta ou obter uma cadeira através da lista do Partido da Esquerda, ele assumirá suas funções parlamentares. "Não sou do tipo que abandona o navio em situações difíceis. Já demonstrei isso como Ministro-Presidente."

As eleições estaduais da Turíngia deste domingo são previstas para gerar maiorias desafiadoras. Pesquisas anteriores indicam que o AfD emergirá como o partido mais influente. A coalizão vermelho-vermelho-verde de Ramelow, que governa desde 2014 com um breve hiato e sem maioria própria desde 2020, segundo as pesquisas, tem poucas chances de reeleição.

Como Ministro-Presidente, Ramelow e seus ministros continuarão no cargo até que um novo governo seja formado. No entanto, mesmo como deputado, ele se sente obrigado: "Farei tudo o que estiver ao meu alcance para estabelecer um governo de maioria apoiado por partidos democráticos na Turíngia."

Ramelow foi o primeiro político do Partido da Esquerda a chefiar um governo estadual. Ele também pioneou a formação de uma coalizão de três partidos na Alemanha.

