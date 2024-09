- Quinze pessoas sofreram ferimentos e incorreram em despesas substanciais de seis dígitos como consequência de um incêndio em uma casa.

Em um incêndio em um espaço de vida compartilhada em Rottach-Egern (distrito de Miesbach), cerca de 15 pessoas sofreram ferimentos leves e um dano estimado de pelo menos 100.000 euros ocorreu. As chamas tomaram conta de uma varanda e do apartamento do térreo em um domingo, de acordo com um porta-voz da polícia. Muitos ocupantes conseguiram sair ilesos, enquanto outros precisaram de ajuda dos bombeiros. Os problemas de saúde de 15 pessoas foram causados pela inalação de fumaça, com sete sendo levados para hospitais para tratamento adicional. A polícia está investigando atualmente a origem do incêndio.

O incidente de incêndio ocorreu em um espaço de vida compartilhada localizado no Landkreis Miesbach. As autoridades do distrito provavelmente estarão envolvidas na avaliação dos danos extensos devido ao incêndio.

Leia também: