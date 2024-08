- Questões de saúde: Höcke recusa aparições na televisão

O líder do partido de extrema-direita de Turíngia, Björn Höcke, optou por não fazer aparições na TV devido a problemas de saúde, segundo o anúncio do partido. "É o estresse geral da intensidade da campanha eleitoral", enfatizou o porta-voz da AfD de Turíngia, Stefan Möller, à agência de notícias alemã. Inicialmente, a ntv noticiou que Höcke não participaria do debate agendado com a ntv e a Antenne Thuringia. Em vez disso, Möller participará do debate. O representante de imprensa da AfD de Turíngia, Torben Braga, observou que Höcke cancelou todos os seus compromissos para aquele dia, mas o resto da sua agenda permaneceu inalterado.

