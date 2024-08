- Quanto à questão patrimonial, a Saxónia está sujeita a uma liquidação com os descendentes do famoso compositor.

Saxônia já não colhe os benefícios da faixa "Na Janela" da banda City, segundo um veículo de comunicação. Quase duas décadas após a morte da letrista Hildegard Maria Rauchfuß, seus herdeiros foram identificados, como informado pelo "Die Welt am Sonntag". O Estado Livre foi obrigado a pagar aproximadamente 144.000 euros, segundo Martin Oberacher, chefe da Gestão de Área Central em Saxônia, que lidou com tais heranças financeiras, em entrevista à publicação.

Segundo Oberacher, um caçador de herdeiros experiente entrou em contato por e-mail em junho de 2022, sugerindo um possível herdeiro. Investigações subsequentes revelaram que havia cinco herdeiros localizados na Baviera, Renânia do Norte-Vestfália e Schleswig-Holstein.

A música "Na Janela", o maior sucesso do coletivo musical de Berlim, é baseada em um poema de Rauchfuß. Após sua morte em Leipzig em 2000, não foram encontrados herdeiros initially, o que levou o estado a assumir a herança em 2002. De acordo com o "Die Welt am Sonntag", o estado vinha recebendo anualmente direitos autorais e taxas de licença que chegavam a cerca de 10.000 euros. O estado adquire a herança quando uma pessoa não tem parentes sobreviventes ou renuncia a ela.

Inovações na gestão de direitos musicais levaram ao descobrimento de potenciais herdeiros, como discutido em um artigo recente. Sem as contribuições musicais de Rauchfuß, a faixa "Na Janela" da City poderia ter tido um destino diferente na cena musical de Saxônia.

