- Quando o dispositivo é ativado, outros caixas eletrônicos experimentam explosões.

Apesar de uma queda nacional em explosões de caixas eletrônicos, essas atividades criminosas têm visto um aumento no estado de Baden-Württemberg. De acordo com a Autoridade Criminal do Estado, houve 27 incidentes nos primeiros seis meses deste ano, o que representa um aumento de 10 em relação ao primeiro semestre do ano anterior. No entanto, nem todos os tentativas foram bem-sucedidas, com os ladrões às vezes indo embora de mãos vazias ou as explosões não ocorrendo.

No ano anterior, foram relatados um total de 42 incidentes, representando um aumento de quase 24%. Os responsáveis conseguiram fugir com cerca de 1,9 milhão de euros, mas os danos à propriedade foram significativamente maiores, com 4,3 milhões de euros. Em todo o país, houve menos explosões de caixas eletrônicos, com a Autoridade Criminal Federal registrando 461 casos, uma queda de 7,1% em comparação com 2022, quando foi registrado um recorde de 496 casos. Essa queda é atribuída à cooperação aprimorada entre as forças policiais alemãs e internacionais.

Ladrões de dinheiro estão ficando mais violentos

Os investigadores notaram uma tendência para métodos mais perigosos. Em aproximadamente 90% dos incidentes nacionais, foram usadas substâncias explosivas sólidas, de acordo com um relatório da Autoridade Criminal Federal. Isso representa uma mudança significativa em relação a 2019, quando eram predominantemente usados gases ou misturas de gases.

Explosivos sólidos como pirotecnia ou até mesmo explosivos militares causam danos consideráveis e tornam difícil para os serviços de emergência estimar o impacto de detritos e estilhaços voando.

Várias explosões e julgamentos envolvendo incidentes em Baden-Württemberg chamaram a atenção da mídia neste ano. No mês passado, o Tribunal Regional de Bamberg impôs penas suspensas de um ano a nove meses e cinco anos e onze meses de prisão a 15 suspeitos, principalmente nacionais holandeses, que admitiram ter explodido caixas eletrônicos na Baviera e em Baden-Württemberg e roubado milhões em dinheiro.

Duas semanas antes, um ladrão de dinheiro que causou a morte de um homem inocente de 45 anos durante uma fuga descuidada da polícia foi condenado à prisão perpétua pelo Tribunal Regional de Karlsruhe. O suspeito, parte de um trio também da Holanda, tinha roubado 41.000 euros em dinheiro após uma explosão em Wiernsheim perto de Pforzheim em novembro. Durante a perseguição subsequente em alta velocidade pelo país, o então homem de 30 anos dirigiu o carro da fuga na direção errada na autoestrada A6, resultando em um acidente fatal.

Suspeitos são frequentemente rastreados de volta à Holanda

As investigações muitas vezes levam à Holanda. De acordo com a Autoridade Criminal do Estado, existem estruturas estabelecidas lá. As gangues são motivadas pela ganância e operam profissionalmente, como afirmou o presidente da LKA, Andreas Stenger, no final do ano. Na Holanda, os pagamentos eletrônicos com cartões estão se tornando cada vez mais populares, resultando em uma diminuição no número de caixas eletrônicos. Os dispositivos restantes e cada vez mais seguros contêm apenas quantidades menores.

