Qual é o mecanismo por trás da assistência de localização?

Corretores automáticos de derrapagem de faixa, frequentemente chamados de Sistemas de Assistência de Manutenção de Faixa, entram em ação quando um veículo sai de sua faixa designada sem intenção. Esses dispositivos úteis são agora equipamento padrão em veículos novos adquiridos em todo o mundo.

Uma breve falta de atenção é tudo o que é preciso para um veículo sair de sua trajetória, colocando outros usuários da estrada em risco ou fazendo com que o carro saia da estrada. Ao ativarem-se, os sistemas de Assistência de Manutenção de Faixa ajudam a prevenir essas situações potencialmente perigosas. Ao contrário dos sistemas de Alerta de Saída de Faixa, que alertam o motorista por meio de sinais sonoros ou rodas direcionais vibratórias, os sistemas de Assistência de Manutenção de Faixa adotam uma abordagem mais proativa, intervindo ativamente na direção e guiando o veículo de volta para sua faixa correta.

Essa tecnologia foi introduzida pela primeira vez em um Nissan Cima de 2001 vendido no Japão. Desde então, tornou-se cada vez mais popular, e em 2022, tornou-se obrigatório para veículos novos na Alemanha, tornando-se um recurso padrão em todos os veículos novos.

O veículo monitora continuamente sua própria faixa

Ambos os sistemas de Alerta de Saída de Faixa e de Assistência de Manutenção de Faixa dependem de sensores para realizar suas tarefas. O veículo escaneia continuamente sua própria faixa em busca de qualquer saída por meio de câmeras montadas no para-brisa ou sensores infravermelhos no piso do veículo. Além dos dados visuais, parâmetros de direção, como ângulo de direção e velocidade, também contribuem para a avaliação geral. Os sensores se concentram principalmente nas marcações da faixa. Por exemplo, se as marcações da faixa estiverem pouco claras em zonas de construção, os sistemas de Assistência de Manutenção de Faixa podem ter dificuldade em interpretar os dados corretamente.

O sistema detecta saídas intencionais da faixa quando o motorista não usa a seta. Se o veículo parecer sair da área da faixa designada sem usar a seta, o sistema de Assistência de Manutenção de Faixa intervém. Em veículos equipados com direção assistida eletrônica, o sistema contra-steira neste momento, guiando delicadamente o veículo de volta para o centro da faixa. Modelos sem essa capacidade utilizam o Programa de Estabilidade Eletrônico (ESP), que permite o freio individualizado das rodas. Ao aplicar freios nas rodas internas, o veículo é delicadamente manobrado de volta para a faixa, o que causa uma pequena sacudida, mas também alerta o motorista distraído.

Permitindo que os motoristas soltem o volante por um momento

Em veículos modernos, os sistemas de Assistência de Manutenção de Faixa permitem que os motoristas soltem momentaneamente o volante. Se o sistema de Assistência de Manutenção de Faixa estiver ativo, o volante é ajustado continuamente em pequenas correções de direção para manter o veículo perfeitamente centrado dentro de sua faixa. No entanto, se o motorista não tocar no volante por um longo período de tempo, o sistema a bordo encoraja-o a reassumir o controle. Se o motorista não atender, geralmente resultará em uma série de alertas, culminando no desativamento automático da função de manutenção de faixa.

Aqueles que acham as intervenções de direção constantes irritantes geralmente têm a opção de desativar os sistemas de Assistência de Manutenção de Faixa. Geralmente, eles são automaticamente reativados quando o motor é religado, exigindo desativação manual a cada vez.

Enquanto os Assistentes de Manutenção de Faixa podem reduzir significativamente o número de acidentes, eles não devem ser vistos como uma substituição para a direção atenta. Os sistemas que funcionam corretamente exigem que o sistema identifique com precisão as marcações da faixa. A maioria dos veículos indica o status do assistente por meio de uma luz indicadora no painel de instrumentos - enquanto essa luz de controle estiver desligada, o assistente não estiverá ativo. No entanto, mesmo em condições ideais, os assistentes de manutenção de faixa não são infalíveis. Após várias intervenções, alguns sistemas perdem sua eficácia.

Portanto, mesmo com o assistente a bordo, a atenção total do motorista é necessária. Em caso de uma correção de direção equivocada pelo computador, o motorista pode facilmente anulá-la aplicando uma entrada firme de direção.

Apesar do monitoramento contínuo da faixa pelo veículo, um obstáculo inesperado ou más condições da estrada ainda podem causar saídas intencionais da faixa. Nessas situações, o sistema de Assistência de Manutenção de Faixa do carro pode intervir para corrigir o curso do veículo, assegurando a segurança na estrada.

Para tornar as longas viagens mais confortáveis, alguns carros com sistemas de Assistência de Manutenção de Faixa avançados permitem que o motorista tire as mãos do volante por um curto período, enquanto o sistema faz ajustes sutis de direção para manter o carro centrado dentro de sua faixa.

