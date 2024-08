- Qual é a situação actual das estatísticas de emprego no Saarland?

A Divisão de Análise do Mercado de Trabalho do Bureau Nacional de Empregos está prestes a divulgar estatísticas de emprego para Saarland nesta sexta-feira (9h55). No mês anterior, julho, um total de 37.800 indivíduos na região estavam desempregados. A taxa de desemprego ficou em 7,1%. Especialistas da indústria esperam um aumento no desemprego. Esses números servem como base até 14 de agosto.

Os resultados da Divisão de Análise do Mercado de Trabalho em Saarland serão discutidos pela Diretoria Regional do Bureau Nacional de Empregos nesta semana. Apesar das estatísticas de emprego preocupantes, a Diretoria Regional está promovendo iniciativas de criação de empregos na região.

