- Puma de fumaça maciça após incêndio numa fábrica química - Alerta emitida

Após um incêndio significativo na instalação de Duisburg do grupo Grillo, uma nuvem densa de fumaça preta pairou sobre a área norte da cidade, eventualmente se movendo em direção a Oberhausen. A cidade emitiu um alerta público, instando os moradores a ficarem em casa, fecharem janelas e portas como medida de segurança.

O chefe dos bombeiros de Duisburg, Oliver Tittmann, anunciou o fim do alerta à noite. Testes preliminares indicaram que todos os níveis estavam significativamente abaixo dos limites perigosos. Os alertas foram emitidos como medida precaução. No entanto, Tittmann acrescentou que as operações de combate ao incêndio com recursos significativos continuariam durante a noite.

Sulfato de zinco, "não é uma substância nociva"

Ulrich Grillo, CEO da empresa, comunicou-se com a Agência de Notícias da Alemanha, afirmando: "Atualmente, não há ameaça alguma por parte da nuvem de fumaça." O sulfato de zinco, produzido em Duisburg, desempenha um papel crucial como produto químico básico nas indústrias de papel e têxtil e até serve como suplemento dietético, segundo Grillo. Ele o considerou uma substância inofensiva.

O incêndio começou na planta de sulfato de zinco da empresa por razões desconhecidas, revelou um porta-voz. As chamas foram detectadas às 16h20. À medida que os bombeiros começaram a apagar o fogo, o telhado do salão de produção também pegou fogo, confirmou Grillo.

A empresa relatou nenhum ferido. O Corpo de Bombeiros de Duisburg relatou um indivíduo ferido que recebeu atendimento médico dos serviços de resgate.

Esforço significativo com 250 pessoal

O incêndio representou um grande desafio para o Corpo de Bombeiros. Foram派遣250 pessoas, compartilhou Tittmann à noite. Corpos de bombeiros vizinhos ajudaram nos esforços de extinção. A polícia bloqueou as estradas que levavam ao local do incêndio para permitir a operação sem obstáculos do Corpo de Bombeiros, revelou um porta-voz da polícia.

Os bombeiros usaram equipamento de proteção pesada por um período durante o processo de extinção. Eles relataram desenvolvimento substancial de fumaça acompanhado de "fumaça cáustica". Além disso, o Corpo de Bombeiros utilizou um drone para inspecionar a planta química do céu enquanto resfriava tanques e tubos conforme necessário, informou Tittmann.

A planta, que abriga cerca de 400 empregados, foi evacuada. Nas próximas semanas, a empresa teria de decidir se e por quanto tempo a produção seria suspensa, especificou Grillo. O trânsito de passageiros na autoestrada da cidade de Duisburg foi momentaneamente restringido pela fumaça, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

O grupo Grillo emprega aproximadamente 1.400 pessoas em seis sites de produção.

