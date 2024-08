- Próximos paralisos relacionados com a construção ferroviária na região do Baixo Reno.

Devido à expansões das vias entre Emmerich e Oberhausen, que passam a ser um sistema de três vias, os passageiros que viajam entre a Baixa Renânia e a região do Ruhr enfrentarão mais uma vez significativas restrições por um período de um ano e meio. Uma fase "intensiva de construção" de 80 semanas está prevista, com foco principal em Voerde-Friedrichsfeld e Wesel na Baixa Renânia. Esta fase é esperada para ocorrer de novembro deste ano até meados de maio de 2026, como anunciou o gerente de projeto Stefan Ventzke na quinta-feira.

Fechamentos totais com serviços de ônibus substitutos ocorrerão em novembro deste ano, julho, agosto e final de outubro de 2025, bem como no final do projeto em abril e maio de 2026. Durante o restante do tempo, o tráfego de via única será permitido na linha, de acordo com Ventzke. As conexões afetadas incluem Wesel-Oberhausen (RE5, RE49), Oberhausen-Arnheim (RE19) e Duisburg-Oberhausen (RE44).

Ventzke reconheceu que esse projeto apresentaria desafios para passageiros e moradores. No entanto, a fase intensiva de construção de 80 semanas sinaliza uma "marca importante" na expansão. A ferrovia vem conversando com empresas de transporte e o Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR). "As preocupações com ônibus lotados no tráfego de substituição foram registradas", disse Ventzke.

O cerne do trabalho reside na nova construção da ponte ferroviária sobre o Canal Wesel-Datteln em Wesel, onde a nova ponte deve ser construída 1,5 metro mais alta para atender aos requisitos de navegação. A ferrovia está construindo uma estação temporária em Voerde-Friedrichsfeld e trabalha intensamente nas vias, paredes de proteção contra ruído, pontes e infraestrutura ao longo de toda a rota de 73 quilômetros, como Ventzke indicou.

Ventzke estimou que 500 a 600 milhões de euros serão investidos durante a fase de 80 semanas. No entanto, a conclusão do projeto em maio de 2026 representará apenas uma etapa intermediária do grande projeto. A linha Emmerich-Oberhausen faz parte da importante rota de tráfego de mercadorias de Roterdã a Gênova. A ferrovia espera que a expansão de três vias da linha anteriormente de duas vias, juntamente com uma modernização abrangente, não apenas melhore a eficiência no tráfego de mercadorias, mas também atraia mais clientes no transporte local.

