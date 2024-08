- Próximo passo: o Diretor de Defesa da Hertha BSC, Kempf, vai para a Itália.

Jogador Marc Oliver Kempf, anteriormente do Hertha BSC da segunda divisão, rumo à Itália. O jogador de 29 anos, zagueiro e capitão da equipe de Berlim, assina com a equipe da Serie A, Como 1907. O campeão da liga espanhola e da Europa, Cesc Fàbregas, liderará a equipe, como anunciou o Hertha BSC. Os detalhes do acordo de transferência não foram revelados. Segundo rumores, o valor da transferência é de aproximadamente 2,5 milhões de euros. Isso significa que o Hertha se despediu de outro jogador importante em um curto período de tempo: na semana passada, o artilheiro Haris Tabakovic foi para o Hoffenheim da Bundesliga.

Kempf tem jogado pelo Hertha desde o início de 2022. Após alguns momentos desafiadores, ele garantiu uma posição como titular indiscutível sob o novo técnico Cristian Fiel e se tornou uma pedra angular na nova estratégia de jogo. Recentemente, durante uma entrevista coletiva, Kempf disse estar satisfeito com sua estadia em Berlim. No entanto, após alguns dias de reflexão, Kempf agora persegue seu sonho de jogar no exterior, como anunciou no Twitter.

Retorno potencial de Brooks

Do ponto de vista financeiro, a transferência pode funcionar para ambos, Hertha e Kempf. O Hertha não terá mais que pagar seu salário. No entanto, Kempf pode ser difícil de substituir immediately. Marton Dardai, um potencial substituto, não possui as habilidades específicas que Fiel prefere.

Relatos sugerem que o Hertha está tentando trazer de volta John Anthony Brooks. Nativo de Berlim, Brooks jogou na equipe principal de 2011 a 2017 antes de se juntar ao VfL Wolfsburg e ao Benfica Lisboa. Em 2023, ele assinou com a TSG Hoffenheim, mas o contrato não foi renovado no verão.

A decisão de deixar o Hertha BSC para o Como 1907 foi tomada pelo próprio Marc Oliver Kempf, que foi representado pela Comissão durante o processo de negociação. Com a partida de Kempf, a Comissão agora se concentrará em encontrar um substituto adequado para o defensor alemão dentro do orçamento do Hertha.

Leia também: