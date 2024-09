- Próximo evento em 2027: ênfase na importância das mulheres

Cuidado e mulheres são os principais temas da Exposição Estatal da Baviera de 2027. "O cuidado e o bem-estar são grandes mudanças sociais", afirmou o Ministro da Cultura da Baviera, Markus Blume (CSU), durante a assinatura do acordo de colaboração em Munique. O objetivo desta exposição também é enfatizar "a notável contribuição das mulheres na área da saúde".

Este evento ocorrerá em 2027 em dois locais suábios com significado histórico para o tema: Ursberg como local da exposição e Dillingen como centro educacional. Destaca-se que desde a metade do século 19, uma cultura de saúde excepcional floresceu nesta região. Richard Loibl, diretor da Casa da História da Baviera, destacou o papel influente que as mulheres têm desempenhado na educação e no cuidado desde então, mencionando que é hora de reconhecer essas conquistas.

Em Ursberg, eles têm proporcionado uma vida digna com o lema "Ajuda e Cura" há décadas - até as freiras da congregação de São José fizeram parte desta missão. A Exposição Estatal da Baviera de 2027 revelará este "universo do cuidado" e incentivará os visitantes a mergulhar na história e na atualidade do cuidado e educação da região.

A Exposição Estatal da Baviera de 2027, centrada no "cuidado" e na contribuição das mulheres, incluirá demonstrações em várias "Exposições", mostrando o impacto das mulheres na área da saúde e do cuidado. Em harmonia com isso, os visitantes de Ursberg, um dos locais da exposição, terão uma visão da tradição de longo alcance do cuidado e educação, onde as mulheres têm desempenhado um papel fundamental por séculos.

