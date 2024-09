- Próximo Ato Terrorista envolvendo Toxinas: Decisão Final

O tribunal alemão mais alto, a Corte Federal de Justiça em Karlsruhe, manteve a condenação de um indivíduo rotulado como islamista solitário por planejar um ataque tóxico dentro da Alemanha. Em 2023, esse iraniano de 25 anos foi preso em uma operação anti-terror impressionante em Castrop-Rauxel, na região do Ruhr, e recebeu uma sentença de quatro anos de prisão com supervisão obrigatória estendida do tribunal de Dortmund.

De acordo com o tribunal, não foram encontradas inconsistências legais. Assim, a condenação por conspiração para cometer um ato grave de violência que ameaçava a estabilidade do país, além de financiar o terrorismo, tornou-se definitiva.

Ameaça Iminente Inexistente: A Receita Era Inadequada

De acordo com a decisão de novembro de 2023, esse iraniano planejava executar um ataque tóxico no solo alemão usando uma substância tóxica caseira, com o objetivo de matar o maior número possível de pessoas. Ele havia interagido anteriormente com o grupo terrorista Estado Islâmico online e, sob a orientação de uma figura anônima, começou a gathering os químicos necessários para produzir cianeto. No entanto, ele não sabia que os substâncias que havia adquirido eram incapazes de gerar veneno.

Os juízes da Corte Federal de Justiça, assim como seus colegas de Dortmund, descartaram a irrelevância da falta de perigo iminente para o público nas acusações criminais. Eles também apoiaram a suposição do tribunal de Dortmund de que a aquisição de vários supostos ingredientes para a produção de veneno equivalia a financiar o terrorismo.

