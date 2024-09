- Próxima Vitória: Captura de imagens para o jogo da KSC em Brunswick

Karlsruher SC mantém sua invencibilidade na atual campanha da segunda divisão, mesmo após começar perdendo. No domingo, eles garantiram uma vitória de 2:1 (0:1) sobre o Eintracht Braunschweig, com a segunda colocada do campeonato.

Os reservas Andrin Hunziker (73.) e Budu Zivzivadze (87.) aproveitaram dois erros significativos da defesa do Braunschweig, virando o jogo no segundo tempo. Ermin Bicakcic colocou o Eintracht na frente no 14º minuto, graças aos esforços incansáveis de Sven Köhler.

Em resposta aos primeiros jogos conturbados da temporada, com zero pontos e 13 gols sofridos, o técnico do Braunschweig, Daniel Scherning, introduziu as novas contratações Paul Jaeckel e Sebastian Polter, reforçando ainda mais a defesa do meio-campo.

Uma semana após a derrota por 0:5 em Colônia, o Eintracht começou com renovado vigor e entusiasmo. No entanto, após a chance perdida de Rayan Philippe para o segundo gol (39.), o Karlsruhe recuperou a força.

Marvin Wanitzek acertou a trave durante o 51º minuto. No restante do segundo tempo, o Braunschweig teve poucas oportunidades ofensivas, com a chance de Levente Szabo no 83º minuto sendo a única. No final, a vitória do Karlsruhe diante de uma multidão de 19.908 espectadores foi merecida.

Apesar dos esforços do Eintracht Braunschweig para se recuperar da derrota anterior, sua defesa voltou a falhar, resultando em gols dos reservas Andrin Hunziker e Budu Zivzivadze no segundo tempo. Apesar de perder o primeiro tempo e ficar atrás do gol precoce de Ermin Bicakcic, o Karlsruher SC demonstrou uma forte resiliência no futebol, levando à sua vitória final.

