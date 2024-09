- Promoção dos Registros Digitais de Saúde

O arquivo digital de saúde está ganhando velocidade. As seguradoras de saúde em Hesse estão enviando cartas aos seus assinantes, fornecendo detalhes. Este arquivo digital deve incluir informações sobre resultados de testes, diagnósticos e planos de tratamento. O objetivo é dar aos médicos acesso fácil a todas as informações e documentos necessários.

A Techniker Krankenkasse (TK) está enviando essas cartas em vários lotes em todo o país. Até o inverno, eles pretendem ter entrado em contato com todos os seus assinantes. A AOK Hesse também está atualmente notificando seus assinantes sobre este assunto.

"Papéis são coisa do passado!"

Este arquivo digital traz várias vantagens para os pacientes, como a TK explica: "Não há mais papéis. Você pode acessar seus registros de vacinação com um clique. Você pode ver facilmente seus exames preventivos agendados. Você sabe quais medicamentos e serviços foram faturados."

Os assinantes também têm a opção de carregar seus próprios documentos neste arquivo, como a AOK explica. "Ao fazê-lo, são colocadas medidas rigorosas de proteção de dados para proteger seus dados de saúde contra acesso não autorizado."

Protesto possível

O arquivo digital será implementado em 15 de janeiro de 2025. As seguradoras de saúde estão obrigadas a "criar um ePA para todos os indivíduos assegurados, a menos que os indivíduos assegurados se opõem", como afirmado pela Associação Médica Alemã de Médicos de Seguridade Social (KBV). Como resultado, as seguradoras não apenas são obrigadas a informar seus clientes sobre o arquivo, mas também sobre a opção de se opor.

Com essa chamada regulamentação de "opt-out", os legisladores pretendem aumentar o uso do arquivo. De acordo com a KBV, apenas uma fração pequena de todos os indivíduos assegurados solicitou voluntariamente um registro digital desde que ficou disponível em janeiro de 2021.

