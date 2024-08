- Prolongada sentença de prisão em razão de um incidente fatal de esfaqueamento.

Devido à alegada esfaqueada do namorado até a morte com uma faca de cozinha durante uma discussão acalorada, uma mulher está enfrentando cinco anos e nove meses de prisão, como decidido pelo Tribunal Regional de Frankenthal. As autoridades confirmaram a sentença por homicídio voluntário, de acordo com um representante da justiça. O tribunal descartou a possibilidade de legítima defesa. Levando em conta a deficiência da ré, o tribunal reconheceu sua capacidade reduzida de tomar decisões racionais. No entanto, a sentença ainda não é definitiva.

A responsabilidade reduzida reconhecida pelo tribunal decorre das conclusões de um perito. O perito examinou a situação e concluiu que a ré estava sob a influência de "intensidade emocional combinada com uma mistura de álcool, maconha e medicamentos" no momento do evento, que ocorreu em seu apartamento em Neustadt/Weinstraße em janeiro. Assim, sua responsabilidade reduzida é uma possibilidade.

O relatório do perito foi enviado à Comissão para consideração adicional no caso da ré. Apesar de sua responsabilidade reduzida, a Comissão decidirá se a sentença de cinco anos e nove meses deve ser mantida como definitiva.

