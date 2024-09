- projectos de renovação em curso na autoestrada A1 em Hamburgo

Devido a obras em andamento, a rodovia A1 terá redução temporária de faixas entre Hamburg-Billstedt e -Moorfleet, na direção de Bremen, por um período de três semanas. Em vez das três faixas habituais, apenas duas estarão disponíveis. Além disso, em algumas noites, o tráfego será restrito a uma única faixa. A Autobahn GmbH Nord anunciou essa mudança. A partir de segunda-feira, às 10:00, o canteiro de obras será estabelecido entre o túnel de Moorfleet e a ponte Norderelb, o que pode resultar em atrasos no trânsito em direção a Bremen a partir da manhã de terça-feira.

A rampa de acesso da interligação de Moorfleet na direção de Bremen estará fechada de quarta-feira a sábado, permanecendo fechada até o término das obras em 23 de setembro. Motoristas que utilizam a A25 de Geesthacht e Bergedorf devem esperar atrasos na junção de Hamburg-Südost. A faixa da A1 em direção a Bremen será limitada a uma única faixa. O limite de velocidade em toda a área de obras será de 60 km/h.

Periodicamente, o tráfego será reduzido vários quilômetros a norte da interseção de Hamburg-Ost. Na A1, entre Stapelfeld e Barsbüttel, as marcações de faixa serão atualizadas até sexta-feira, reduzindo a rodovia a uma única faixa em ambas as direções em direção a Bremen e Lübeck durante os horários de pico. Os trabalhos ocorrerão dentro de um canteiro de obras móvel, entre 9:00 e 16:00. "Atrasos são inevitáveis durante os horários de trabalho", observou a Autobahn GmbH.

A seção da rodovia A1 no sudeste de Hamburg é uma das mais movimentadas da Alemanha, com uma média de 136.000 veículos passando por ela diariamente, cerca de 21% dos quais são caminhões. A rodovia A1 serve como uma ligação para o tráfego da região do Mar Báltico e da Escandinávia, passando por Hamburg sobre as pontes do Elba. Esta seção amplamente utilizada de obras foi pela última vez completamente renovada em 2008, de acordo com a Autobahn GmbH.

Dadas as obras em andamento na rodovia A1, os motoristas que viajam em direção a Bremen devem estar cientes de que a rampa de acesso da interligação de Moorfleet estará completamente fechada de quarta-feira a sábado. Durante esse período, os motoristas que utilizam a A25 de Geesthacht e Bergedorf podem enfrentar atrasos na junção de Hamburg-Südost, uma vez que a faixa da A1 em direção a Bremen será limitada a uma única faixa.

Leia também: