- Produção inicial do projeto comemorativo "MemoriAHR": fabrico inicial de estelas

A iniciativa de recordação "MemoriAHR" para a tragédia das enchentes de 2021 no vale do Ahr continua em frente. Já foram fabricadas as primeiras colunas de aço para o projeto do monumento, compartilhou Annette Holzapfel do grupo de cidadãos liderado.

Durante um evento à noite de quarta-feira, houve uma sessão informativa sobre o projeto, onde até mesmo um dos monumentos foi montado do lado de fora para visitação pública, de acordo com Holzapfel. O objetivo é erguer 34 monumentos ao longo do Ahr, que servirão como memorial da catástrofe das enchentes de 2021 e também exibirão a "impressionante" união no vale do Ahr. Isso inclui uma exposição digital: Este ano, serão publicados pela primeira vez vídeos em primeira mão da noite das enchentes no portal de patrimônio cultural digital do estado.

Na tragédia das enchentes de 2021, 136 vidas foram perdidas na Renânia-Palatinado, com 135 vítimas fatais no vale do Ahr. Uma pessoa ainda está desaparecida. Muitas casas foram destruídas e ruas e pontes foram arrastadas.

Holzapfel expressa otimismo de que muitos monumentos serão instalados no início de 2025. "E espero que até o final do ano, a maioria, se não todos, estejam instalados", disse ela. "Mas, no final das contas, depende do processo de reconstrução". Os monumentos também registrarão os níveis de água da enchente naquela noite. Eles criarão um caminho de lembrança pelo vale do Ahr. "Para nós, sempre foi crucial que representássemos todo o Ahr, representássemos todas as suas pessoas", ela concluiu.

