- Procurando inscrições criativas para o Festival de Cinema de 2025

Os organizadores do Festival de Cinema Neisse, na área de fronteira tripla, estão procurando por entradas mais uma vez. Para as três categorias da 22ª edição (20-25 de maio de 2025), eles estão aceitando inscrições até o final do ano de filmes produzidos ou coproduzidos na Alemanha, Polônia ou República Tcheca em 2024 ou 2025. Os filmes escolhidos serão selecionados dessas inscrições para as competições.

Prêmios Neiße Fish

Em 2025, serão entregues dez prêmios Neiße Fish, no valor total de 25.500 euros. O vencedor em cada categoria e os favoritos do público receberão esculturas projetadas pelo artista Andreas Kupfer. Haverá também prêmios para a melhor atuação, melhor roteiro e melhor design de produção. Um prêmio especial será dado ao filme que promove a compreensão e o diálogo entre diferentes culturas e países.

Número Elevado de Inscrições

Este ano, eles receberam mais de 900 inscrições, o maior número até agora. Desde 2004, o Festival de Cinema Neisse apresenta filmes contemporâneos de longa-metragem, documentários e curtas-metragens em maio, na área entre Alemanha, Polônia e República Tcheca. O que começou como uma simples ideia de exibir filmes em três países agora se tornou uma ponte cultural para entusiastas de cinema desses países vizinhos e também um ponto de encontro importante para a indústria cinematográfica nacional e internacional.

