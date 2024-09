- Processo de grande escala de CSDs envolvendo mais de 600 indivíduos

Em meio a objeções de grupos radicais, muitos comemoraram a primeira Parada do Orgulho LGBTQ+ (CSD) em Zeitz. De acordo com os organizadores, cerca de 600 pessoas participaram da marcha, enquanto as autoridades estimaram aproximadamente 680 participantes.

O primeiro evento CSD na região de Burgenlandkreis, em Weißenfels, encontrou problemas devido a agitadores de extrema direita no ano passado. O grupo de extrema direita "Der III. Weg" havia anunciado sua oposição à CSD, com cerca de 60 pessoas esperadas para protestar, de acordo com as autoridades. Embora não tenha havido distúrbios significativos relatados ao anoitecer, foram abertas diversas investigações, como those relacionadas ao uso de símbolos ilegais, roubo, agressão verbal e violações da lei de armas.

A CSD simboliza as rebeliões que surgiram dentro da comunidade LGBTQ+ na Christopher Street, em Nova York, em 1969, ao mesmo tempo em que defende a exposição pública e os direitos iguais da comunidade LGBTQ+. Outros nomes para essas demonstrações anuais CSD incluem "Desfile do Orgulho" ou "Gay Pride".

O momento para as comemorações anuais da Parada do Orgulho LGBTQ+ (CSD) costuma ser durante os meses de verão em diversas cidades ao redor do mundo.

