- Prisioneiros que brandiram facas encontraram resposta da polícia usando Tasers

Um homem é suspeito de ameaçar duas pessoas dentro de um veículo com uma faca em Nuremberg. Oficiais de lei perseguiu o homem de 41 anos e o imobilizou com uma arma de choque, como revelou um porta-voz da polícia.

Relatos sugerem que ele abordou o carro de um homem de 32 anos primeiro à noite de quinta-feira, parecendo confuso e hostil. Ele supostamente agarrou o passageiro e bateu no teto do carro várias vezes. Depois que o homem também exibiu uma faca, os ocupantes do carro supostamente ligaram para a polícia.

Oficiais de lei supostamente chegaram ao local pouco depois. O homem de 41 anos supostamente não respondeu a tentativas repetidas, então a polícia supostamente usou uma arma de choque para imobilizá-lo. Quando os oficiais tentaram algemar o homem, ele supostamente ofereceu forte resistência e sofreu ferimentos leves. A polícia também recuperou uma faca e a apreendeu.

Investigações contra o homem agora estão em andamento, envolvendo ameaças, danos à propriedade e resistência à autoridade. Além disso, investigações foram iniciadas devido à exibição de um símbolo de uma organização ilegal, já que ele tem uma tatuagem de suástica no braço.

De acordo com os relatórios policiais, o homem estava passando por uma crise de saúde mental e foi posteriormente internado em uma instituição psiquiátrica após sua prisão.

