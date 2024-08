- Primeira mulher nomeada para a chefia da Autoridade de Territórios Ambientais

Pela primeira vez, uma mulher vai liderar a principal agência ambiental da Baviera. A advogada Monika Kratzer está prestes a assumir o comando do Escritório Estatal do Meio Ambiente em Augsburg a partir de 1º de setembro, como confirmado pelo Ministro do Meio Ambiente Thorsten Glauber (Eleitores Livres) em Munique. "Temos a primeira líder feminina para nossa instituição ambiental principal", declarou ele.

Kratzer faz parte do Ministério do Meio Ambiente desde 1993. Após passagens pela Chancelería Estatal e pelo Parlamento Estatal, a mulher de 59 anos tem atuado como chefe de divisão para proteção ambiental tecnológica, gerenciamento de resíduos e conservação do solo na divisão ambiental. Em Augsburg, ela substitui o presidente do Landesamt, Christian Mikulla, que agora vai se concentrar no Ministério da Gestão de Águas e Geologia.

