- Previsão de perturbações climáticas: chuvas torrenciais e granizo, com temperaturas de cerca de 30 graus.

Previsores do tempo esperam chuvas e tempestades intensas em partes da Renânia-Palatinado e Sarre na segunda-feira. Eles podem se originar no sudeste e se deslocar para o nordeste, de acordo com o Serviço Alemão de Meteorologia (DWD) com sede em Offenbach. Às vezes, o DWD emite alertas para tempestades altamente intensas, trazendo ventos fortes e granizo. Espere outro dia de verão escaldante, com temperaturas flutuando entre 27 e 30 graus, uma queda notável nas regiões mais altas do Eifel para cerca de 25 graus.

Na terça-feira, o clima ficará parcialmente nublado, com chuvas ocasionais e tempestades poderosas com fortes chuvas, especialmente nas regiões leste. As temperaturas oscilarão entre 24 e 28 graus. Tempestades de chuva pesadas também podem atingir à noite, reduzindo as temperaturas para entre 15 e 10 graus.

Na quarta-feira, o tempo permanecerá imprevisível, com temperaturas máximas de 26 graus.

Leia também: