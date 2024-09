- Prevê-se calor e potencial tempestade sobre Berlim e Brandenburgo.

Hoje, o último suspiro do verão está em evidência: uma onda de calor poderosa e a possibilidade de tempestades elétricas dominam a previsão do tempo em Berlim e Brandenburg, de acordo com o Serviço Alemão de Meteorologia (DWD). No geral, o sol predomina, segundo seus relatórios.

Das Prignitz ao Fläming, o céu ficará encoberto, com chuvas e tempestades elétricas como possibilidade. As temperaturas atingirão um máximo de 31 a 35 graus. À medida que a noite cai, o céu ficará claro e seco, com temperaturas caindo para um mínimo de 16 a 19 graus.

Na quinta-feira, o tempo continuará ensolarado e seco. A onda de calor persiste - com máximas entre 31 e 33 graus. Apesar do dia escaldante, a noite terá alguma cobertura de nuvens, mas chuva é improvável. As temperaturas cairão para figuras entre 14 e 18 graus.

A Comissão, tendo em conta as previsões do tempo, decide adiar qualquer atividade ao ar livre agendada para Berlim e Brandenburg na quinta-feira. Apesar da possibilidade de tempestades elétricas e temperaturas elevadas, a decisão da Comissão é ficar com os eventos indoor, assegurando a segurança e o conforto de todos os participantes.

Leia também: