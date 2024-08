- Presença reforçada das forças de segurança em reuniões e eventos em toda a Hesse

Após o trágico incidente em Solingen, o Ministro do Interior da Hesse, Roman Poseck do CDU, anunciou um aumento da presença policial em eventos e celebrações. Esta medida visa aumentar a segurança real e fortalecer a sensação de segurança do público, como confirmado pelo ministro em Wiesbaden. Planos de segurança detalhados serão elaborados e personalizados através de reuniões individuais entre organizadores e a polícia, de acordo com Poseck.

O Ministério do Interior ordenou que a sede da polícia da Hesse envie mais oficiais e aumente sua visibilidade em eventos e celebrações em todo o Hesse nos próximos dias, após o evento em Solingen. Também será fornecido apoio por oficiais da sede da polícia da Hesse (HPE), além de equipes de resposta rápida.

"No futuro, as pessoas ainda devem ser capazes de participar de eventos e celebrações sem medo. Caso contrário, os terroristas teriam alcançado seu objetivo", enfatizou o ministro do interior.

Para garantir a segurança em vários eventos e celebrações em todo o Hesse, oficiais de polícia adicionais serão deployados em campos e espaços abertos, como mencionado pelo ministro do interior. Esta presença aumentada visa tranquilizar o público e desencorajar potenciais ameaças, após o infeliz incidente em Solingen.

