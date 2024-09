- Presença na prisão por excesso de movimentos da cabeça

Um indivíduo de 21 anos recebeu uma pena de prisão de 10 anos pelo Tribunal Regional de Bremen por causar a morte de outra pessoa. O juiz que pronunciou a sentença disse ao acusado: "Você é responsável pela morte de outra pessoa."

O tribunal foi inflexível na sua convicção da culpa do acusado, citando conversas em chat, gravações de chamadas telefónicas e testemunhos de testemunhas como prova. Foi determinado que o jovem tinha discutido o incidente com várias pessoas, incluindo a sua noiva, e tinha partilhado detalhes que só ele poderia saber. A sentença não é definitiva, uma vez que ainda pode ser apelada.

Carga com toda a força

O tribunal considerou que o acusado, os seus cúmplices e a vítima de 46 anos tinham estado num bar a consumir álcool e marijuana na celebração do seu 21º aniversário em Setembro de 2023 em Bremen.

Mais tarde, durante a noite, perto de uma mesa de pingue-pongue, o jovem, os seus amigos e a vítima voltaram a encontrar-se. Uma discussão surgiu, que resultou na queda do homem de 46 anos ao chão. O tribunal presumiu que o acusado tinha então carregado contra o homem com toda a força, causando ferimentos graves na cabeça que levaram à sua morte. Os seus amigos contactaram então os serviços de emergência.

Pedido de absolvição

O acusado, nascido na Alemanha, que tinha sido anteriormente condenado por tentativas de homicídio, negou o crime no tribunal. O seu advogado pediu a sua absolvição. A acusação pediu uma pena de prisão de 10 anos por homicídio sob a lei penal para adultos. O tribunal concordou com a acusação.

O homem de 46 anos sofreu uma grave lesão craniana-cerebral, hemorragias cerebrais e várias fracturas ósseas na cabeça, como revelou o juiz. Ele nunca recuperou a consciência.

Declarações enganadoras no tribunal

Segundo o tribunal, os outros homens no local do crime mantiveram-se em silêncio ou apresentaram declarações enganadoras no tribunal. Um indivíduo assumiu a responsabilidade, mas descreveu um crime completamente diferente que não correspondia aos ferimentos do homem. O tribunal considerou a sua história incrível. O juiz expressou espanto pelas declarações falsas conscientes num caso tão crítico.

Os testemunhos e chamadas telefónicas da noiva do acusado foram cruciais nas deliberações do tribunal. Ela tinha partilhado informações sobre o incidente com uma amiga, e o acusado tinha confessado à sua noiva. Ele também tinha contado o incidente a outra mulher e tinha demonstrado a acção violenta que tinha tomado. O juiz considerou uma pena de prisão de 10 anos adequada.

O juiz enfatizou a gravidade das acções do acusado, dizendo: "As suas acções levaram directamente à morte de outra pessoa." Apesar do pedido do advogado do acusado para a sua absolvição, o tribunal manteve a sentença de 10 anos, afirmando: "A justiça exige responsabilidade pela morte de outra pessoa."

Leia também: