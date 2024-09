- Preocupados com um parlamento sem AfD: Turíngia realiza novas eleições

Na Turíngia, os eleitores estão escolhendo um novo parlamento estadual, decidindo se, pela primeira vez em um estado alemão, o AfD será a força dominante. Recentes pesquisas mostram que o AfD, liderado por sua figura de extrema direita Björn Höcke, está na liderança, mas não tem oportunidades de coalizão.

Uma mudança inesperada de poder pode ocorrer na chancelaria estadual de Erfurt: apenas uma aliança improvável entre CDU, Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) e SPD poderia criar uma maioria politicamente viável, de acordo com as pesquisas.

A divisão social da Turíngia ficou clara pouco antes da abertura das urnas: em Erfurt, cerca de 1.300 apoiadores do AfD enfrentaram aproximadamente 3.000 manifestantes contra o extremismo de direita e defendendo a abertura.

A surpresa do eleitorado pode ter um papel de rei-mago

Além do AfD, o novo partido Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) tem o potencial de ser a maior surpresa das eleições na Turíngia. Partindo do zero, as pesquisas colocam o BSW em terceiro lugar, e é possível que ele concorra de perto com a CDU pelo segundo lugar, apesar da distância cada vez maior entre os dois partidos nas últimas pesquisas. Com sua candidata popular Katja Wolf, o BSW pode atuar como rei-mago ou até mesmo aspirar ao cargo de Ministro-Presidente, posição também cobiçada pelo líder da CDU da Turíngia, Mario Voigt.

Poucas perspectivas para Ramelow

Após uma década de governo vermelho-vermelho-verde com o primeiro e único ministro-presidente do Left Bodo Ramelow, a aliança luta para alcançar uma maioria potencial nas pesquisas. Os três parceiros governaram como governo de minoria nos últimos quatro anos e meio, lidando com compromissos desafiadores e negociações difíceis. Apesar de sua popularidade contínua no estado, o partido do Left de Ramelow viu uma queda nas pesquisas desde a criação do BSW.

Desafios futuros na Turíngia

O clima político da Turíngia tem sido complicado e intrincado há anos. Em 2020, o estado mergulhou em uma crise governamental quando Thomas Kemmerich do FDP foi eleito ministro-presidente com votos do AfD e renunciou sob pressão pública três dias depois. Kemmerich está concorrendo novamente como candidato principal, mas pode não garantir uma cadeira no parlamento. Os Verdes também temem não retornar ao parlamento. O SPD paira perto do limite de 5% nas últimas pesquisas.

Possíveis impasses

No cenário mais sombrio, ou sete ou apenas quatro partidos poderiam estar representados no futuro parlamento estadual. Alguns políticos estão preocupados que o AfD possa alcançar mais facilmente uma chamada minoria de bloqueio se menos partidos entrarem no parlamento. Com uma minoria de bloqueio, o AfD poderia obstruir decisões e eleições chave, potencialmente exercendo influência sobre juízes constitucionais e impedindo que o parlamento estadual se dissolva sem a participação do AfD.

Apesar da ausência de tais impasses, o país pode enfrentar meses complexos pela frente. Embora Höcke tenha anunciado sua intenção de iniciar conversas de coalizão, o AfD da Turíngia é firmemente classificado como de extrema direita e está sob vigilância. Em política de Erfurt, há preocupações de que o AfD possa precipitar uma eleição ministerial-presidencial antecipadamente para atrapalhar ou ameaçar conversas de coalizão de outros partidos.

Além disso, é incerto como uma possível aliança entre cristãos e o partido de Wagenknecht dentro da CDU será percebida após a eleição. A posição de Wagenknecht sobre mísseis norte-americanos na Alemanha e a guerra na Ucrânia levantou sobrancelhas, até mesmo entre políticos do SPD. Wagenknecht, natural da Turíngia, afirmou que quer fazer parte das negociações.

Leia também: