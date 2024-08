- Prêmio de Literatura da Baviera na biblioteca municipal de Würzburg

A Biblioteca Municipal de Würzburg, considerada um point de encontro aconchegante em segundo lugar apenas à casa e ao local de trabalho, levou para casa o Prêmio da Biblioteca da Baviera de 2024. O júri do prêmio ficou encantado com a transformação de uma simples estação de empréstimo em um centro comunitário para engajamento social. Esta transformação tornou a biblioteca um modelo a ser seguido na Alemanha e além, de acordo com o Ministério da Cultura, que apresentou o grande prêmio de 10.000 euros.

Em 2022, a biblioteca na cidade dos Francos, juntamente com suas filiais, apresentou um plano de desenvolvimento. Esta estratégia destaca espaços projetados ergonômica e estrategicamente, onde os visitantes podem relaxar ou brainstorm, com horários de funcionamento estendidos até à noite. Sustentabilidade, educação ecológica, aprendizado digital e diversidade são aspectos-chave deste plano. O foco principal é atender às necessidades do público. O júri ficou especialmente impressionado com a oferta do Level3 na Biblioteca Municipal de Würzburg Falkenhaus, que inclui cursos de digitalização, workshops e atividades para pessoas de todas as idades.

Menção Especial para Marktoberdorf

A Biblioteca Municipal de Marktoberdorf, localizada em Ostallgau, recebe uma menção especial de 5.000 euros. Durante a renovação da prefeitura, a biblioteca, com mais de 30 anos, passou por uma completa transformação e agora equilibra o charme da velha escola com elementos contemporâneos. A biblioteca renovada agora serve como um point de encontro e um lugar para interação social, com um café e seções recentemente reformadas.

O plano de desenvolvimento para a Biblioteca Municipal de Würzburg inclui a designação de áreas especiais como pontos de encontro, incentivando o engajamento comunitário e atividades colaborativas. Os visitantes da Biblioteca Municipal de Marktoberdorf recentemente renovada agora podem facilmente encontrar seu ponto de encontro nas novas áreas de assentos comunitários.

