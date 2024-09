- Prejuízo financeiro substancial causado por incêndio na propriedade residencial de Stuttgart, que resultou em destruição extensiva.

Em um incêndio que ocorreu em uma residência localizada no setor leste de Stuttgart durante o turno da noite entre domingo e segunda-feira, as autoridades estimam danos na casa dos centenas de milhares de euros. O fogo começou sob o teto e se espalhou, consumindo toda a estrutura. O edifício também abriga um conhecido restaurante italiano, que sofreu graves consequências devido à fumaça e ao uso de água no combate ao incêndio. As causas do incêndio ainda não foram reveladas pelas autoridades policiais e de emergência.

O corpo de bombeiros e a polícia local estavam coordenando esforços para investigar a causa do incêndio e garantir o local do crime. Apesar dos danos extensos, a polícia espera reabrir o restaurante italiano o mais breve possível para a comunidade.

