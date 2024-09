- Potencial transferência de Bremen Keita para a Turquia

Parece que o médio-guineense Naby Keita, que deixou o time da Bundesliga Werder Bremen, pode estar rumo à Turquia. De acordo com notícias, o Basaksehir, time que disputa a Super Lig Turca, demonstrou interesse em contratar o talentoso jogador estrangeiro de 29 anos. O contrato de Keita com Bremen ainda é válido até 2026. O mercado de transferências da Turquia segue ativo até 13 de setembro.

O Werder Bremen não parece ter intenções de reter Keita, que chegou ao clube no ano passado como agente livre do Liverpool e atualmente treina independentemente com os Verde-Brancos. Na temporada passada, ele conseguiu jogar apenas 107 minutos pelo time da Bundesliga. Em abril, o clube o suspendeu até o final da temporada por se recusar a ser substituído durante a viagem para enfrentar o Bayer Leverkusen. Um retorno ao time da Bundesliga no verão estava fora de questão.

Apesar de ter deixado o Werder Bremen, Naby Keita continua a ocupar um lugar significativo na Bundesliga alemã, tendo se destacado com o RB Leipzig antes de se transferir para o Liverpool. É importante destacar que as impressionantes atuações de Keita na Bundesliga lhe renderam interesse de vários clubes europeus, inclusive da Super Lig Turca.

Leia também: