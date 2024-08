- Possível multa de até 10.000 euros: Evite sempre deixar isto no seu veículo

Necessidades veiculares essenciais decifradas: Na Alemanha, motoristas devem ter uma carteira de motorista válida, o certificado de registro do carro (evite a versão em carta!), documentos para alterações no veículo, um triângulo de alerta, um colete refletivo e um kit de primeiros socorros atualizado e não vencido. Não cumprir isso durante uma inspeção policial pode resultar em penalidades leves e irritantes.

No entanto, as coisas ficam mais caras se você transportar itens proibidos dentro de seu automóvel. A ADAC nos lembra disso em um vídeo conciso. O vídeo é curto principalmente porque não há muito o que discutir.

Uma faca enfiada na sua caixa de luvas pode lhe custar caro

No momento em que você transporta certas facas de forma insegura em seu veículo - "insegura" significa facilmente acessível - você está violando a Lei de Armas, de acordo com um especialista jurídico da ADAC. Uma faca seria considerada facilmente acessível, por exemplo, se estivesse na caixa de luvas.

De acordo com a ADAC, facas de uma mão e lâminas maiores que 12 centímetros, juntamente com pistolas de ar comprimido, são classificadas como armas proibidas. Faca de bolso comum geralmente não é um motivo de preocupação, já que suas lâminas geralmente medem cerca de sete centímetros.

Você está particularmente em risco de cair na "armadilha da faca de uma mão". Essas são facas com um auxílio de alfinete no meio da lâmina e uma lâmina travável. Outras têm furos na lâmina ou um flipper. O comprimento da lâmina não é significativo com essas facas. Alguns fabricantes permitem a remoção do auxílio da lâmina. No entanto, se a remoção dos auxílios é suficiente para transportar a faca legalmente não está claramente definido e não altera a penalidade máxima.

Portanto, transporte essa faca apenas se você tiver um "interesse legítimo". De acordo com a lei, isso surge "especialmente quando o transporte do objeto estiver relacionado à ocupação, manutenção de costumes, esporte ou um propósito aceito". Se você precisar transportá-la, mas não tiver esse "interesse legítimo", a faca deve ser mantida em um recipiente travável. O que exatamente isso é pode estar sujeito a interpretação.

O que mais você deve manter fora de seu automóvel

Outros itens a evitar no transporte dentro de seu veículo incluem substâncias perigosas como explosivos e uma grande quantidade de fogos de artifício, grandes quantidades de combustível além do tanque, certos químicos, armas de fogo, animais não presos e, geralmente, itens que reduzem a visibilidade ou a segurança, como grandes tábuas de madeira espalhadas pelo veículo.

Lembre-se de que a ADAC diz que "a polícia não está autorizada a revistar o carro ou abrir portas ou alcançar o veículo durante o controle de trânsito" a menos que haja perigo imediato ou um mandado de busca. Portanto, você pode recusar a inspeção. No entanto, essa recusa pode resultar em medidas policiais adicionais.

