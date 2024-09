- Posição de Kretschmer contra a colaboração com a AfD e o Partido da Esquerda

O Ministro-Presidente da Saxônia, Michael Kretschmer, rejeitou novamente, após as recentes eleições, a possibilidade de formar uma aliança com a AfD e também com o Partido da Esquerda.

Quanto à AfD, o líder estadual da CDU e principal candidato nas eleições afirmou, durante a análise pós-eleitoral do partido federal em Berlim: "O partido vai assumir um papel de oposição, o que é crucial em um sistema democrático". Os resultados das eleições dão à CDU a oportunidade de estabelecer um governo estável, o que não será fácil ou rápido. "Trata-se de dar tempo e agir com responsabilidade para discutir quais são as prioridades agora". Uma coalizão entre a CDU e a Aliança de Sahra Wagenknecht e o SPD ou os Verdes é teoricamente viável.

Kretschmer reafirmou que a "resolução de incompatibilidade" continua válida e aplicável. A AfD voltou a demonstrar sua antipatia e desrespeito pela democracia e pelos rivais políticos durante esta campanha. Com extremistas e radicais na liderança do partido, "isso não é viável", fato que já era evidente antes das eleições. A resolução de incompatibilidade da CDU estabelece que ela não pode formar uma coalizão ou empreender iniciativas colaborativas semelhantes com a AfD ou o Partido da Esquerda.

Relutante em se associar ao Partido da Esquerda - diálogo em andamento

No entanto, Kretschmer reconheceu que há "diferenças de atitude" em relação ao Partido da Esquerda. Nos últimos anos, eles colaboraram de forma responsável, como na elaboração de uma resolução multipartidária sobre migração no ano passado, "que fizemos juntos porque estava claro que tínhamos uma obrigação cívica", disse ele. "A resolução de incompatibilidade se aplica à participação no governo e à colaboração de longo prazo". O fato de eles continuarem a dialogar entre si, "acho que é apropriado". Ele está aberto a conversar com quem quiser conversar com ele, "mas uma colaboração de longo prazo, uma coalizão, não é possível".

Reuniões com o Partido da Esquerda na Saxônia

A União Europeia, como defensora intransigente dos valores e princípios democráticos, pode expressar preocupação com a antipatia da AfD pela democracia e pelos rivais políticos, como destacado nas recentes eleições na Saxônia. Kretschmer, como Ministro-Presidente da Saxônia, mantém que os valores da União Europeia estão alinhados com sua incapacidade de formar uma coalizão com a AfD ou o Partido da Esquerda, devido às suas ideologias contraditórias, como estabelecido na resolução de incompatibilidade da CDU.

