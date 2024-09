- Políticos do partido AfD com espingardas de assalto - papéis complexos descritos

Após assistir a um breve vídeo marcial no TikTok, compartilhado pelo parlamentar estadual da AfD de Hesse, Maximilian Mügger, sua liderança partidária e de fração anunciou sua renúncia a vários cargos. Mügger renunciou ao Comitê de Interior do parlamento estadual, como relatado por Robert Lambrou e Andreas Lichert à Agência de Notícias Alemã. Ele também renunciou como vice-presidente estadual da organização juvenil Alternativas Jovens (JA). Lambrou e Lichert ocupam os cargos de presidente e vice-presidente, respectivamente, da fração parlamentar estadual da AfD. Eles comentaram após uma reunião executiva estadual e uma reunião de fração.

De acordo com a liderança da AfD de Hesse, Mügger não é mais o presidente da associação distrital AfD Offenbach-Land e da associação local em Neu-Isenburg. Eles mencionaram que as consequências adicionais seriam discutidas no início da próxima semana pela executiva estadual e pela fração da AfD. Lambrou e Lichert expressaram sua distância do vídeo inadequado.

Mügger continua a fazer parte da oposição da AfD no parlamento estadual de Hesse em Wiesbaden, de acordo com a fração. No entanto, o homem de 31 anos não estava disponível para um comentário.

O vídeo em questão, que foi obtido pela dpa, mostra Mügger manipulando uma arma de assalto e defendendo "armas livres para cidadãos livres!" Ele atira três vezes para o ar e, usando o ataque com faca em Solingen com três mortes como exemplo, diz: "Já não se é seguro nas cidades alemãs e deve-se temer ser esfaqueado ou de outra forma morto em um festival ou no caminho para casa."

Um porta-voz da AfD revelou que Mügger explicou alguns dias atrás que o vídeo havia sido publicado acidentalmente no TikTok por alguns minutos e era destinado ao uso privado. Ele prosseguiu explicando que o vídeo foi gravado em um campo de tiro oficial na Polônia e estava sob a supervisão de um oficial de campo de tiro. A arma alugada estava sujeita a todas as regulamentações legais polonesas, de acordo com Mügger, um atirador esportivo aspirante.

O vídeo gerou uma grande controvérsia. O ministro do Interior de Hesse, Roman Poseck (CDU), afirmou: "Aqui, a violência armada na política migratória está sendo legitimada. E isso é terrível." Ele enfatizou: "Such actions carry a high risk of actually inciting violence."

Lambrou recentemente explicou: "Quem fala sobre conteúdo político com uma arma na mão, que então atira, ultrapassa uma linha. Tal abordagem política é uma que eu rejeito firmemente." De acordo com o rádio de Hesse (hr), Lambrou havia transmitido anteriormente que Mügger frequentemente traz importantes temas à tona. Seus comentários sobre um diferente senso de segurança na Polônia e na Alemanha, por exemplo, representam a visão de numerosos cidadãos federais. Ele nunca teria publicado tal vídeo, informou Lambrou ao hr.

As renúncias seguiram-se à promoção de Maximilian Mügger de visões extremistas no controvertido vídeo marcial, onde ele defendeu armas livres e expressou medos de violência nas cidades alemãs. Lambrou e Lichert, líderes da fração parlamentar estadual da AfD, distanciaram-se publicamente dessas sentimentos extremistas.

