- Polêmica em torno da AfD após incidente dramático na comemoração

Após uma agitação em um controverso serviço memorial para vítimas de eutanásia nazista em Brandenburg an der Havel, organizadores e o Alternativa para Alemanha (AfD) estão se acusando mutuamente, tentando atribuir a culpa um ao outro. A Fundação Memorial de Brandenburg admitiu recentemente que a AfD, que tentou colocar uma coroa, havia sido incluída na lista de convidados por engano. A AfD está pressionando pela renúncia do diretor do memorial devido à sua negação da cerimônia de colocação de coroas.

De acordo com relatórios, a chefe do memorial, Sylvia de Pasquale, havia pedido a um político da AfD que não colocasse uma coroa no evento de domingo. No entanto, a vereadora da AfD, Lisa-Marie Köster, desobedeceu a esse pedido e colocou sua homenagem floral no local designado. Outros participantes então expressaram sua desaprovação, e, segundo os relatórios da imprensa, a coroa foi posteriormente removida.

A fundação admitiu que o convite para a AfD havia sido enviado "involuntariamente". "Isso representa um grande erro no processo de extensão de convites para o memorial, que está sendo investigado internamente". Ao mesmo tempo, o diretor da fundação, Axel Drecoll, apoiou a posição do diretor. Ele enfatizou que um partido como a AfD, cujos membros minimizam atrocidades nazistas, é "inapropriado para eventos memorial e cerimônias de colocação de coroas".

O presidente distrital da AfD, Michael Albrecht, havia anteriormente pedido a "imediata saída do diretor do memorial". "Um evento memorial deve ser livre de política e de qualquer ideologia. Uma pessoa que busca honrar as vítimas do Nacional-Socialismo empregando táticas nazistas não tem lugar nesse papel. A coroa da fração da AfD foi posteriormente jogada por cima do muro". A AfD também abordou o convite que havia sido distribuído.

De acordo com o memorial, mais de 9.000 pessoas de instituições mentais e de cuidados foram exterminadas no centro de extermínio de "eutanásia" em Brandenburg an der Havel em 1940. O evento memorial foi realizado para comemorar o aniversário da promulgação do suposto decreto de "miséria" por Adolf Hitler.

