- Plano de parque para gerar energia na área do estacionamento

O Allgäu Skyline Park, situado perto de Bad Wörishofen, está prestes a atender uma grande parte de suas necessidades de energia após duas décadas e meia, graças à construção de aproximadamente 2,150 carports equipados com painéis solares. De acordo com as estimativas da empresa, a instalação na área de estacionamento para visitantes pode potencialmente fornecer energia para cerca de 3.800 lares, embora o principal consumidor de energia solar seja o próprio Skyline Park.

O parque de diversões reconhecido em todo o mundo comemora seu 25º aniversário nesta sexta-feira com um evento graciado pelo Ministro-Presidente da Baviera, Markus Söder (CSU). Uma celebração pública foi realizada em junho para marcar o aniversário.

O Skyline Park é uma entidade bem conhecida, mesmo entre aqueles que evitam parques de diversões. Sua localização ao longo da A96 (Munique-Lindau) garante que seja frequentemente vista por usuários de rodovias, com aventureiros girando no ar em suas atrações.

Para os visitantes, é uma experiência emocionante

Há quatro anos, o carrossel de voo mais alto do mundo, uma estrutura de 150 metros de altura, começou a operar. Esta empresa familiar opera o carrossel, que envia seus assentos girando aproximadamente 100 metros para o ar. O carrossel opera sob o nome 'Allgäu Flyer'. Outras ofertas do parque também alcançam alturas elevadas, como o 'Sky Shot', que impulsiona os corajosos para o ar em uma espécie de bola, subindo até 90 metros de altura. O Skyline Park se orgulha de se chamar o maior parque de diversões da Baviera, embora enfrente forte competição do Legoland alemão em Günzburg, na Suábia.

Após o período de inatividade devido à pandemia, os parques de diversões e lazer na Alemanha recuperaram sua popularidade, de acordo com dados da indústria. A Associação de Parques de Diversões e Empresas de Lazer da Alemanha revelou, no outono de 2023, que as empresas membros, cerca de 120 negócios de lazer, relataram mais de 50 milhões de visitantes por temporada após a pandemia.

Os painéis solares instalados na área de estacionamento para visitantes do Skyline Park são esperados para fornecer energia a outras instalações do parque quando necessário. Apesar de ser conhecido por suas atrações emocionantes, como o 'Allgäu Flyer' e o 'Sky Shot', o Skyline Park também se concentra em práticas sustentáveis, como a conservação de energia.

