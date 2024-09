- Planejamento de um workshop de redução de custos na Volkswagen de Zwickau

Após revelar um plano rigoroso de reorganização para o Grupo VW, uma assembleia extraordinária está agendada para a próxima quinta-feira na fábrica de Zwickau. Fontes sugerem que o chefe da marca VW, Thomas Schäfer, estará presente. No entanto, seu recebimento na Saxônia pode não ser caloroso, dada a possibilidade de confrontos agendados pelos representantes sindicais. "Se os trabalhadores não expressarem sua insatisfação agora, quando vão fazer isso?"

Começando esta semana, o maior fabricante de automóveis da Europa declarou sua intenção de apertar o cinto para a marca VW principal em resposta às más condições econômicas. A possibilidade de fechamento de fábricas na Alemanha e demissões não parece mais improvável.

No entanto, o impacto dessas medidas na Saxônia ainda está para ser determinado. A Saxônia abriga três locais da VW: a Fábrica Transparente em Dresden, a fábrica de motores em Chemnitz e a instalação de produção do e-Golf em Zwickau, empregando aproximadamente 11.000 indivíduos no total.

O Grupo VW está considerando uma reestruturação, que inclui a possibilidade de ajustes na produção de veículos em suas fábricas alemãs. Isso pode afetar significativamente a força de trabalho na instalação de produção do e-Golf em Zwickau, uma das três localizações da VW na Saxônia.

