- Pessoa encontrada por agentes da ICE que se aproximaram e que sofreu danos fatais de forma duradoura

Uma senhora encontrou seu fim infeliz após pisar nos trilhos sem autorização na estação de Hochspeyer. Esta informação foi divulgada pela Polícia Federal estacionada em Kaiserslautern. A mulher, de 37 anos, tentou sair da área dos trilhos, mas foi atingida por um trem ICE 9555 que se aproximava, que havia emitido vários alertas antes do incidente. Os trilhos permaneceram obstruídos das 19h50 às 22h24, afetando 13 trens com um atraso total de 1.101 minutos. Foram feitos arranjos para transporte substituto. As autoridades enfatizaram mais uma vez os perigos associados ao ingresso não autorizado nos trilhos.

