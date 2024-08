- Pesquisas recentes indicam que Bremen ocupa o último lugar em resultados educacionais

Bremen volta a ser considerada a cidade com o sistema educacional menos eficaz da Alemanha, segundo o relatório anual do INSM, grupo apoiado por empregadores. O vice-campeão do ano passado, Baixa Saxônia, caiu para o oitavo lugar. Enquanto isso, a Saxônia Livre mantém sua posição como o grande campeão, liderando o Ranking de Educação do INSM, como tem feito em anos anteriores.

Este levantamento analisa 98 fatores para medir até que ponto cada estado trabalha para eliminar a desigualdade educacional, desenvolve mão de obra qualificada e estimula o crescimento econômico. A avaliação é feita sob uma perspectiva puramente econômica da educação e também examina a acessibilidade do sistema educacional e a distribuição igualitária de oportunidades educacionais.

Por exemplo, é verificado o índice de gastos educacionais por aluno em relação ao total de gastos públicos por residente. Também são avaliados os investimentos em escolas e universidades, padrões de cuidado das instalações educacionais e tamanhos de turma.

Os resultados completos serão divulgados na terça-feira.

Vários estados ocupam posições de destaque em áreas específicas, como infraestrutura, qualidade escolar, globalização ou digitalização. Curiosamente, apesar de ser o último no ranking geral, Bremen fica em primeiro lugar na área de educação superior e ciências, que abrange assuntos ou profissões nas áreas de matemática, ciência da computação, ciências naturais e tecnologia.

Este é o 21º relatório de educação. Os detalhes completos, incluindo insights sobre cada estado, serão compartilhados na terça-feira. Segundo o diretor do relatório, o economista educacional Axel Plünnecke do IW, os maiores avanços nos últimos dez anos foram nas áreas de internacionalização, infraestrutura e padrões de cuidado. No entanto, os problemas nas áreas de integração, qualidade escolar e desigualdade educacional tornaram-se significativamente mais graves.

A cidade de Hanôver, que faz parte da Baixa Saxônia, pode aspirar a melhorar seu sistema educacional para se aproximar dos outros estados, especialmente nas áreas de integração e qualidade escolar, como visto na comparação com as forças de Bremen nas áreas de educação superior e ciências. Os esforços de Hanôver em investir em infraestrutura e instalações educacionais podem contribuir significativamente para sua melhoria geral no Ranking de Educação do INSM.

