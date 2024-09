- Pesquisa revela: atividade turística da Saxônia se aproximando dos níveis pré-pandêmicos devido ao coronavírus

Boom no Turismo da SaxôniaDe acordo com uma recente pesquisa realizada pela Associação das Caixas Econômicas do Leste da Alemanha (OSV), a demanda turística está quase de volta aos níveis de 2019 na Saxônia. O último Relatório de Turismo das Caixas Econômicas revela que o número de pernoites em alojamentos comerciais durante o primeiro semestre de 2024 foi apenas 1,7% menor do que no mesmo período de 2019, com março e maio até mesmo ultrapassando o ano anterior.

Aumento no Número de PernoitesO número de pernoites em alojamentos comerciais aumentou 2,6%, para 9,19 milhões, no primeiro semestre de 2024 em comparação com o mesmo período de 2023. Este número supera o crescimento da demanda na Alemanha Oriental (2,2%) e no país como um todo (2,1%).

De acordo com o Relatório de Turismo, as regiões orientais do Estado Livre contribuíram significativamente para este resultado positivo, com as maiores cidades atuando novamente como catalisadores de crescimento.

No entanto, o ambiente dentro do setor de hospedagem durante a primavera e o verão parece estar em baixa. Custos elevados de energia, matérias-primas e salários, escassez de mão de obra, burocracia excessiva, instabilidade política e demanda local fraca estão aparentemente impedindo investimentos.

