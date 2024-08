- Pesquisa aérea sem sucesso após explosão de caixa.

Incógnitos destruíram explosivamente um caixa eletrônico automático (CAE) no saguão de uma agência do Sparkasse localizada em Lindenfels, distrito de Bergstraße, por volta da meia-noite. Os ocupantes do apartamento acima, supostamente ilesos, foram relatados pelas autoridades. O CAE e o saguão sofreram danos estruturais significativos, segundo um representante da polícia. No entanto, não se espera nenhum colapso estrutural iminente, de acordo com os dados disponíveis.

Os suspeitos fugiram do local em dois veículos. Ainda não se sabe se eles conseguiram levar algum dinheiro. A polícia fez uma busca aérea pelos suspeitos, mas não obteve resultados. Os veículos utilizados tinham placas falsificadas.

A investigação revelou que o CAE destruído era um dispensador de dinheiro automático. A equipe de manutenção do banco agora prioriza a substituição do dispensador de dinheiro automático danificado e dos dispensadores de dinheiro regulares na agência do Sparkasse.

