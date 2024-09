- Pescador encontrado morto na via principal do Danúbio

Um pescador idoso, de 79 anos, foi encontrado morto no Canal Principal-Danúbio perto de Erlangen. Outro pescador acionou o alarme quando o homem não voltou de sua pescaria, segundo as autoridades. Durante a investigação, seu equipamento de pesca e veículo estacionado foram encontrados perto do canal, mas não havia nenhum vestígio do pescador idoso.

Operações de busca envolvendo a polícia de resgate aquático, bombeiros e um helicóptero foram iniciadas. Os mergulhadores bombeiros acabaram encontrando o homem inconsciente no fundo do canal. Ele foi resgatado, mas infelizmente foi declarado morto ao chegar. As investigações preliminares não indicam sinais de atividades suspeitas.

Os pescadores pediram urgentemente ajuda, citando uma situação de emergência devido ao pescador idoso desaparecido. Ao encontrar o homem no fundo do canal, os bombeiros iniciaram os procedimentos de resgate com urgência.

Leia também: