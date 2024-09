- Perto de Jüterbog, um incêndio florestal estava à beira da extinção.

O incêndio florestal no antigo local de treinamento perto de Jüterbog parece estar completamente contido, segundo o departamento de bombeiros no domingo. Não são necessárias mais ações de combate a incêndios, de acordo com o porta-voz do centro de comando. A parte queimada do local não se expandiu mais. O departamento de bombeiros espera que as chamas se apaguem eventualmente. A entrega do local ao proprietário está agendada para segunda-feira. A origem do incêndio, que começou na quinta-feira, permanece um mistério. A presença de explosivos antigos no solo tornou os esforços de extinção mais complexos. Um helicóptero de combate a incêndios foi chamado para ajudar. Incêndios históricos no local são conhecidos. O incêndio cobriu aproximadamente 180 hectares, com até 70 primeiros responders participando. Felizmente, não foram relatados feridos.

