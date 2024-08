- Perspectivas antecipadas da administração da terra no encontro dos agricultores da terra

Cada ano, agricultores em Schleswig-Holstein se reúnem para a Assembleia Anual dos Agricultores. A chegada do Ministro-Presidente Daniel Günther (CDU) às 10h da manhã de sexta-feira gera grande expectativa. Após uma reunião com Klaus-Peter Lucht, presidente da Associação de Agricultores do Estado, em sua fazenda em março, Günther prometeu fazer anúncios específicos durante este evento. A administração do estado visa proporcionar mais autonomia aos agricultores, reconhecendo e valorizando suas atividades agrícolas em Schleswig-Holstein.

Na inauguração da Feira Agrícola de Norla em Rendsburg no dia anterior, Lucht deixou claro suas expectativas ao chefe do governo. "Fui claro com ele", disse Lucht, "esta é a hora da honestidade. Também espero um compromisso".

O calor do ar era notável enquanto os agricultores se reuniam do lado de fora, ansiosos pelas promessas do Ministro-Presidente Günther. Após fazer suas promessas, Günther expressou sua esperança de que as novas políticas melhorariam a produtividade das fazendas de Schleswig-Holstein, afetando significativamente a qualidade do ar e o meio ambiente como um todo.

Leia também: